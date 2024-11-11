Осужденный на 24 года за убийство своей жены экс-министр Бишимбаев нашелся в другой колонии

Бывший министр Казахстана Куандык Бишимбаев, который был осужден на 24 года за убийство своей жены Салтанат Нукеновой, был переведен в другую исправительную колонию. Эту информацию озвучил адвокат осужденного Ерлан Газымжанов, передает местное издание Tengrinews.

По словам юриста, Бишимбаев теперь находится в учреждении с максимальной степенью безопасности в городе Степногорске. Условия его содержания аналогичны условиям остальных осужденных, без каких-либо преимуществ.

Газымжанов также отметил, что слухи о неком исчезновении Бишимбаева были запущены намеренно. Он был недоволен тем, что журналисты не обратились к нему за комментариями, так как именно он единственный, кто навестил чиновника во время его заключения.

Ранее сообщалось, что приговоренный к 24 годам за убийство жены экс-министр Казахстана пропал из колонии.