Приговоренный к 24 годам за убийство жены экс-министр Казахстана пропал из колонии

Экс-министр Казахстана Куандык Бишимбаев, приговоренный к 24 годам за убийство гражданской жены Салтанат Нукеновой, исчез из колонии. Об этом сообщает телеканал AIRAN.

Бишимбаев должен был отбывать наказание в колонии в селе Аршалы.

Адвокат преступника тоже подтвердил информацию о том, что заключенный отсутствует в колонии.

Правоохранительные органы Казахстана не обнародовали информацию о местонахождении экс-министра после вынесения приговора.

Напомним, одним из главных доказательств в суде стали видео издевательств Бишимбаева над Салтанат, сохранившиеся в его телефоне.

Ранее сообщалось о том, что кузбассовец вонзил в грудь супруги нож.