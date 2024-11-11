Приговоренный к 24 годам за убийство жены экс-министр Казахстана пропал из колонии
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Экс-министр Казахстана Куандык Бишимбаев, приговоренный к 24 годам за убийство гражданской жены Салтанат Нукеновой, исчез из колонии. Об этом сообщает телеканал AIRAN.
Бишимбаев должен был отбывать наказание в колонии в селе Аршалы.
Адвокат преступника тоже подтвердил информацию о том, что заключенный отсутствует в колонии.
Правоохранительные органы Казахстана не обнародовали информацию о местонахождении экс-министра после вынесения приговора.
Напомним, одним из главных доказательств в суде стали видео издевательств Бишимбаева над Салтанат, сохранившиеся в его телефоне.
Ранее сообщалось о том, что кузбассовец вонзил в грудь супруги нож.