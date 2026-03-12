От Митяевского до Озерского: где в Коломне могут измениться маршруты из-за половодья

Жителям и гостям Коломны стоит скорректировать планы на конец месяца: в третьей декаде марта ожидается временная остановка работы Митяевского наплавного моста через Москву-реку. Причина — подъем уровня воды.

Как сообщили в администрации округа, стихия может затронуть и другие понтонные переправы: Бобреневский, Голутвинский и Озерский мосты. Движение по ним ограничат, если уровни воды в Москве-реке и Оке превысят средние отметки.

Чтобы не гадать на кофейной гуще и вовремя принять меры, за ситуацией следят в круглосуточном режиме. И не только люди, но и техника. Электронные уровнемеры установлены в ключевых точках: у Митяевского моста на Москве-реке, на реке Коломенке в поселке Малое Уварово, а также на Оке — у Щуровского моста и в Озерах. Приборы автоматически транслируют данные на онлайн-карту, доступную специалистам.

«Данные с этих устройств автоматически передаются на онлайн-карту. На четверг, 12 марта, уровень воды фиксируется как безопасный», — рассказала руководитель управления экологии городского округа Коломна Мария Красюкова.

Как только показатели начнут расти, наплавные мосты временно выведут из эксплуатации. Для транспорта и пешеходов предусмотрен альтернативный вариант — движение организуют по стационарным мостам, которые входят в маршруты объезда. Точные сроки закрытия переправ пока назвать сложно — все будет зависеть от погоды и скорости таяния снега.

Специалисты напоминают: фактическое начало половодья — величина переменная. На него влияют температура воздуха, интенсивность таяния снежных масс и режим работы гидротехнических сооружений. Пока же ситуация остается спокойной, но службы находятся в полной готовности.