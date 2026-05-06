Комментатор Генич назвал ЦСКА хромающей на две ноги командой

Комментатор Константин Генич поделился своими соображениями по поводу матча финала Пути регионов Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА, который пройдет 6 мая на «Лукойл Арене».

Генич отметил, что «Спартак» нынешней весной хвалят, но он потерпел три поражения — от «Зенита», «Краснодара» и в минувшем туре от «Крыльев Советов».

«Вот и ЦСКА такой хромающий на две ноги, весь переломанный, весь с изменениями. Может быть, ЦСКА внутренне соберется, опять побежит, поскачет, как это было осенью. В отдельно взятом матче, тем более в дерби, может произойти все что угодно», — сказал комментатор.

Генич считает, что в предстоящем матче нет большого фаворита. Он дал 51 на 49 в пользу «Спартака», но только потому, что красно-белые играют на своем поле. Также комментатор предполагает, что в этом матче забитые мячи будут в ворота обеих команд.

Победитель финала Пути регионов сыграет в суперфинале с «Динамо» или «Краснодаром», которые выявят сильнейшего в Пути РПЛ.