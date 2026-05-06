Криминальная обстановка в Московской области: итоги 4 месяцев 2026 года

За первые четыре месяца 2026 года в регионе зафиксировано снижение общего числа зарегистрированных преступлений. Всего выявлено 21 138 правонарушений (-11,8%). Позитивная динамика прослеживается сразу по нескольким ключевым направлениям. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Особенно заметно сократилось число преступлений, совершенных в общественных местах: их количество составило 3594 (-16,6%) случая. Также уменьшилось число правонарушений, совершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности: за отчетный период их зарегистрировали 4999 (снижение на 14,6%). Еще более существенное сокращение отмечено среди преступлений, совершенных в состоянии опьянения: таких случаев зафиксировано 1545 (-21,9%).

Значимый прогресс наблюдается в борьбе с киберпреступностью. Количество правонарушений, связанных с использованием информационно‐телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, снизилось на 20,7% и составило 5241 случай. Это свидетельствует об эффективности мер, направленных на противодействие цифровому мошенничеству и другим видам онлайн‐преступлений.

Анализ отдельных видов преступлений показывает разнонаправленную динамику:

хулиганство — 44 случая (-33,3%);

разбойные нападения — 38 случаев (-11,6%);

грабежи — 234 случая (-4,1%);

мошенничества — 4563 случая (+1,6%);

кражи — 5199 случаев (+6,2%).

В сфере противодействия незаконному обороту наркотиков также зафиксированы позитивные результаты: за 4 мес. 2026 года зарегистрировано 2654 преступления (-24,5%).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии региональной прокуратуры.