Новый дом поставили на кадастр в ЖК «Подлипки-Город» в Коломне

В ЖК «Подлипки-Город» в Коломне поставили на кадастровый учет новый многоквартирный жилой дом, после постановки на кадастр дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Трехэтажный 2-секционный монолитно-кирпичный дом рассчитан на 54 квартиры, его общая площадь превышает 2 тыс. кв. м. В подъездах для жильцов обустроены помещения для хранения колясок и уборочного инвентаря, на территории — места для отдыха, детские и спортивные площадки.

Комплекс будет состоять более чем из 45 малоэтажных жилых домов, вблизи появятся многофункциональный центр, прогулочные зоны, места для отдыха, спортивные и детские площадки.

