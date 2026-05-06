Подмосковная компания запустила производство зубной пасты в таблетках

В городском округе Пушкинский компания запустила производство инновационного продукта — зубной пасты в таблетках. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Особенность новинки в ее формате: продукт создали по запросу военных. Формула пасты была разработана с нуля силами штатных лаборантов. В результате получилась компактная таблетка весом всего 7 гр. Упаковка содержит несколько таблеток общей массой 30 гр. — такой формат крайне удобен для использования в походных условиях, когда нет доступа к стандартным средствам гигиены.

Группа компаний «Пластик Он Лайн» успешно работает в Подмосковье уже более 20 лет и постоянно расширяет ассортимент: сегодня предприятие выпускает свыше 100 наименований товаров. Запуск новой линейки стал очередным шагом в развитии компании. На разработку и организацию производства зубной пасты в виде таблеток направили около 12 млн руб.

Примечательно, что выпуск зубной пасты в таблетках — не первый опыт компании в разработке решений для сложных условий. Ранее ГК «Пластик Он Лайн» представила полевые души, созданные специально для ситуаций с ограниченным доступом к воде. Эти изделия уже нашли применение в различных сферах, где критически важна мобильность и автономность.

