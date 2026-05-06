«Я влюбилась в русских благодаря Достоевскому»: Николь Кидман прониклась культурой России

Голливудская икона, обладательница «Оскара» Николь Кидман неожиданно раскрыла еще одну грань своей души. Оказывается, 58-летняя актриса давно увлечена русской литературой, пишет The Voice.

В недавнем подкасте актриса призналась, что именно романы Федора Достоевского и Льва Толстого заставили ее полюбить русских и проникнуться их культурой.

«Я начала с Достоевского, а потом переключилась на Толстого, и это было потрясающе», — поделилась Кидман.

Летом 2018 года актриса решила лично увидеть места, описанные в романе «Война и мир», и отправилась в Санкт-Петербург. Город на Неве произвел на нее неизгладимое впечатление: она каталась на катере по рекам и каналам, посетила величественный Исаакиевский собор, а после официального мероприятия отправилась на ужин в Мраморный дворец. Там Кидман пообщалась с российскими знаменитостями — телеведущей Ляйсан Утяшевой, шоуменом Павлом Волей, актрисой Викторией Исаковой, певицами Юлианной Карауловой и другими.

Продюсер Яна Рудковская, также присутствовавшая на ужине, позже написала в соцсетях, что Николь — фантастическая женщина с потрясающей энергетикой.

