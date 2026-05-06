Кадровый голод в омских школах: не хватает более 500 педагогов

Учебный год в школах РФ постепенно подходит к завершению. На протяжении месяцев обучения в муниципальных образовательных учреждениях Омска наблюдалась острая нехватка педагогических кадров, сообщил gorod55.ru.

По последним имеющимся данным на 15 апреля 2026 года, в школах города было открыто 545 вакантных ставок. Из этого числа 442 позиции предназначались именно для учителей-предметников.

В департаменте образования администрации Омска в беседе с изданием «Городу55» назвали специализации педагогов, которые оказались самыми востребованными. Лидером антирейтинга стал учитель математики — на эту дисциплину приходится 65 открытых вакансий. Из них только 2 считаются действующими (вероятно, освободившимися прямо сейчас), а 63 — потенциальными (открытыми на будущий учебный год).

На втором месте оказался учитель иностранного (английского) языка — 48 вакансий (4 действующих и 44 потенциальных). Замыкает тройку учитель русского языка и литературы — 45 вакансий, и все они являются потенциальными. Далее следуют учитель начальных классов (29 вакансий) и педагог-психолог (29 вакансий, из которых 20 действующих и 9 потенциальных).

«Учителю математики в школе № 78, согласно данным портала „Работа России“, готовы платить 32 тыс. руб., а учителю физики в гимназии № 147 — от 35 до 59 тыс.», — сообщил gorod55.ru.

