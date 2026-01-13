От угля к делу: бывшего министра ЖКХ подозревают в хищении средств на газификацию Читы

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело в отношении высокопоставленного регионального чиновника. Следователи привлекли к ответственности бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Алексея Головинкина. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Бывшего министра подозревают в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ). Следствие установило, что в 2023 году, занимая министерский пост, Головинкин не обеспечил должный финансовый контроль за целевой субсидией. Речь идет о 700 миллионах рублей, выделенных из бюджета на перевод частных домовладений в Чите с угольного отопления на газовое.

Получателем средств стало одно из обществ с ограниченной ответственностью. В результате, как утверждает следствие, сотрудники этой компании похитили более 115 миллионов рублей. Работы по газификации в установленные сроки так и не были выполнены.

Действия экс-министра, по версии правоохранителей, нанесли особо крупный ущерб бюджету дотационного Забайкальского края и сорвали экологическую программу по улучшению качества воздуха в столице региона, где проблема смога от угольных печей стоит особенно остро.