Пьяный дебош чиновника на Кубани: за хамство спасателям он поплатился креслом

Глава Калининского района Краснодарского края Виктор Кузьминов принял решение об увольнении своего первого заместителя Андрея Антоненко. Об этом сообщает Life.ru.

Поводом для отставки стал инцидент, произошедший на территории местного спасательного подразделения («Спасотряд»). По словам Кузьминова, Антоненко допустил грубое и некорректное поведение по отношению к сотрудникам учреждения, что глава района счел недопустимым нарушением профессиональной этики муниципального служащего.

В социальных сетях ранее распространилось видео, на котором мужчина, представленный как Андрей Антоненко, в резкой форме общается с работником, используя нецензурную лексику и угрозы. Решение об увольнении, согласно заявлению, вступит в силу в ближайший понедельник.

Ранее сообщалось, что священник-химик открывает в Коломне предновогодние курсы трезвости.