Отбор будущих защитников Родины в Балашихе начинается с подготовки контрактников

В пункте отбора контрактников в Балашихе будущие бойцы проходят полноценную подготовку к службе в рядах Вооруженных сил России. Здесь они не только получают необходимые документы и проходят медкомиссию, но и начинают осваивать основы боевых и тактических действий.

Опытные инструкторы и ветераны боевых действий помогают добровольцам освоить навыки стрельбы, обучают тактике и технике безопасности. Все это позволяет будущим защитникам Родины чувствовать себя уверенно на поле боя и выполнять свои задачи на высоком уровне.

Кроме того, в пункте отбора контрактников созданы все условия для комфортного пребывания. Добровольцам предоставляются трехразовое питание, обмундирование и возможность проживания. Здесь есть учебные классы, спортзал и спортивный городок, где можно заняться физической подготовкой.

Важно отметить, что в пункте отбора контрактников всегда готовы помочь и проконсультировать желающих. Все подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.