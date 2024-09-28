Отец семьи из Красноярского края может предстать перед судом за убийство по неосторожности

Следственные органы рассматривают возможность открытия уголовного дела против мужчины, чья семья отравилась в Красноярском крае. Об этом сообщил SHOT.

Полиция вновь допросила 34-летнего Дмитрия, который пояснил, что распылял инсектицид «Варан» по всему дому.

При этом мужчина почти не проветривал помещения, оставив открытой лишь одну маленькую форточку. Он оказался единственным из семьи, кто употребил лекарство, когда у него началась боль в животе.

Смертельное отравление произошло 20 сентября. В результате трагедии погибли четверо детей — в возрасте шести, 11, 12 и 13 лет.

Ранее сообщалось, что отец погибших под Красноярском детей рассказал, почему не дал им лекарство.