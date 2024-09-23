Отец погибших под Красноярском детей рассказал, почему не дал им лекарство

Отец погибших от отравления в Красноярском крае детей оказался единственным, кто выпил таблетку при первых симптомах. Глава семейства объяснил, почему поступил таким образом. Его словам публикует Shot.

После обеда плохо стало всем членам семьи, но отец единственный, кто сразу выпил таблетку «Омепразола». Супруга отказалась от препарата, так как беременна. Детям лекарства не дали, по словам отца, из-за опасений навредить неокрепшему организму.

Напомним, в селе Красная Сопка от отравления погибли дети шести, 11, 12 и 13 лет. Все произошло после употребления пищи, как полагают, с токсичным веществом или некачественными пельменями. Родители жертв в тяжелом состоянии, включая и психологическое, но уже дали показания правоохранителям.

Ранее сообщалось о новых подробностях отравления детей в Красноярском крае.