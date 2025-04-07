Отколовшиеся льдины унесли в море два автомобиля в бухте Гертнера

5 апреля в бухте Гертнера Магаданской области внедорожник Nissan X-Trail оказался в ловушке на отколовшейся льдине. Владелец не успел вовремя переместить автомобиль на берег из-за стремительного разрушения ледяного покрова, в результате чего машину унесло в море на льдине, сообщил телеграм-канал Baza.

Неизвестно, удалось ли вернуть автомобиль. Сообщается, что владелец уже третьи сутки пытается вернуть транспортное средство, которое отнесло на расстояние 8 км к островам Три Брата. В тот же день множество людей оказались в подобной ситуации.

По свидетельствам очевидцев, разрушение льда началось около полудня. Несмотря на быстрое увеличение трещин, многие продолжали рыбалку, просто переместив свои автомобили ближе к берегу.

Однако, спустя час ситуация обострилась: лед начал сильно колебаться, трещины стали шире, что вызвало панику среди людей.

Прибывшие спасатели предупредили о необходимости эвакуации, но некоторые рыбаки проигнорировали опасность. К двум часам дня со льда эвакуировались все. Спасатели вывезли 30 человек, но минимум два автомобиля унесло в море на льдинах.

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