ДТП произошло на станции метро «Парк Победы» в Москве: спасатели спешат на место

В Москве возле станции метро «Парк Победы» грузовой автомобиль «Газель» на большой скорости врезался в подземный пешеходный переход, сообщил телеграм-канал «112».

Согласно информации источника, прохожие не получили травм. По предварительным сведениям, водитель потерял контроль над транспортным средством, но сумел самостоятельно покинуть деформированную машину.

При этом внутри кабины остался заблокированным пассажир, свидетели происшествия пытаются оказать ему первую помощь. На место спешат спасательные службы.

Ранее сообщалось, что в Москве закрыли станцию метро «Крылатское» для проверки инфраструктуры.