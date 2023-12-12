Открытое горение ликвидировали на фабрике в Ивантеевке
Фото: [Роман Савельев]
Открытое горение ликвидировали на фабрике в Ивантеевке, где сегодня вечером произошел крупный пожар. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на региональное управление МЧС.
Инцидент произошел на предприятии, расположенном на Заречной улице. На территории загорелось отдельно стоящее складское помещение площадью 40 на 70 метров.
Площадь возгорания составила 2,8 тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли.
«Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Информации о пострадавших не поступало», - сообщили в областном управлении МЧС.