Палестинская деревня подверглась атаке израильских поселенцев

Палестинцы, проживающие на западном берегу реки Иордан, после 7 октября периодически подвергаются насилию со стороны израильских поселенцев. На этот раз нападение было совершено на деревню Джалуд, которая находится на севере данного сектора. Никаких сведений о пострадавших в результате инцидента пока нет, но известно, что израильтяне швыряли камни в дома палестинцев, а затем сожгли несколько припаркованных в деревне автомобилей. Об этом рассказало агентство WAFA со ссылкой на сообщение от местных жителей.

По утверждению телеканала Al Jazeera, за неполный месяц на западном берегу реки Иордан израильскими силовиками было задержано более 3 тысяч палестинцев. Журналисты сообщают, что при этом наблюдались акты вандализма и разрушения жилищ.