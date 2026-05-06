Шашлык самодостаточен: диетолог призвала не превращать пикник в челлендж для поджелудочной

Шашлык — это, конечно, символ лета и вкус номер один на природе. Но диетолог Наталья Мизинова в беседе с NEWS.ru призывает не превращать пикник в челлендж для собственной поджелудочной.

Ее совет звучит неожиданно для многих: не стоит заедать горячее мясо лавашом и салатами с майонезом. Потому что шашлык сам по себе — еда тяжелая, требующая ресурсов от организма. А если добавить к нему майонезные салаты (вроде всеми любимого оливье под коптилкой), свежий хлеб или, тем более, сладкую газировку, пищеварительная система получит перегруз, сравнимую с новогодним застольем, но без возможности уйти в горизонтальное положение.

Особую опасность, по словам Мизиновой, представляют сладкие газированные напитки. Сочетание животного белка с жиром, углеводами и газом — это гремучая смесь для желудка. А уж если запивать все это чаем с сахаром или, того хуже, алкоголем... Алкоголь врач рекомендует исключить полностью. Он сам по себе провоцирует воспаление в организме. Плюс тяжелейшая пища. В итоге вы получаете не отдых на природе, а скрытое воспаление, отеки и тяжесть в животе, которая испортит весь пейзаж.

Диетолог не призывает отказываться от шашлыка — она призывает его правильно сопровождать. Идеальная компания для мяса на углях: свежие или запеченные овощи (помидоры, перцы, кабачки), зелень, немного несладкого соуса на основе сока граната или ткемали. Лаваш можно, но один тонкий кусочек, а не пачку. А запивать лучше всего чистой водой, травяным чаем или морсом без сахара. Итог короткий: наслаждаться можно чем угодно, но, если вы хотите не лежать пластом после пикника, а бегать с детьми и чувствовать легкость, уберите майонез, газировку и спиртное. Шашлык самодостаточен — не нужно его перегружать балластом.

