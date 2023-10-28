Партию необходимых вещей для бойцов отправили в зону СВО из Павлово-Посадского городского округа

Жители Павлово-Посадского городского округа собрали очередную партию необходимых вещей для бойцов, которую направили в зону специальной военной операции конвоем. Об этом сообщили в интернет-издании inpavposad.ru .

Отмечается, что жители муниципалитета регулярно помогают бойцам, которые охраняют мирный сон соотечественников на передовой. Они своими руками создают технические средства защиты, а также собирают необходимые вещи для военнослужащих. Очередной конвой, который доставит солдатам три автомобиля, дизельные и бензиновые генераторы, прицелы с тепловизорами, квадрокоптеры, шлемы, бронежилеты и другое оборудование, направили в зону СВО

Кроме того, на передовую передадут именные посылки для бойцов, собранные их близкими или просто неравнодушными жителями, в которых есть предметы первой необходимости и подарки.

«Спасибо всем неравнодушным жителям, предпринимателям, общественным организациям, которые оказывают всестороннюю поддержку и помощь! Вместе мы сила! И Победа, несомненно, будет за нами!», — подчеркнул глава муниципалитета Денис Семенов.

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