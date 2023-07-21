Парусное судно с людьми на борту опрокинулось в Мытищах

Парусное судно без мотора опрокинулось на Клязьминском водохранилище в городском округе Мытищи. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло накануне вечером на территории яхт-клуба в деревне Сорокино. На борту находились два человека.

Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал. К спасению судна привлекали шесть человек и две единицы техники.

Ранее сообщалось, что трое жителей Волоколамска погибли, катаясь на лодке по реке Лама. Из-за сильного течения судно опрокинулось. Трагедия произошла в марте этого года. Было возбуждено уголовное дело.