Пассажир в Домодедово пытался провезти незадекларированные украшения на два миллиона рублей

В аэропорту Домодедово остановили пассажира, который пытался провезти незадекларированные украшения стоимостью около двух миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении Домодедовской таможни.

Гражданин России прилетел из Объединенных Арабских Эмиратов. Во время досмотра в его ручной клади были найдены кольцо и браслет бренда Cartier, а также подвеска бренда Van Cleef & Arpels. Украшения не были задекларированы.

Как показало исследование, украшения были изготовлены из золотого сплава с содержанием золота, равным сплаву 750 пробы, а также бриллиантов.

Стоимость изделий составила почти два миллиона рублей. Если бы пассажир задекларировал украшения, размер таможенных платежей составил бы более 579 тысяч рублей.

Теперь гражданину грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей за контрабанду.