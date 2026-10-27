«Монетная неделя» стартовала: россиянам напомнили, как обменять мелочь на купюры

С 26 октября по 7 ноября в России проходит осенняя «Монетная неделя». Жители Ямала, как и других регионов, могут без комиссии обменять скопившуюся мелочь на купюры или зачислить сумму на банковский счет — по всей стране открыто более 20 тысяч пунктов приема. Как именно совершить обмен узнало интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Акция проводится при поддержке Банка России дважды в год и помогает вернуть в обращение монеты, осевшие в копилках и кошельках. С 2023 года участники вернули в оборот более 270 млн монет на общую сумму около ₽1,2 млрд.

Условия зависят от конкретного пункта: где-то мелочь меняют на купюры, где-то только зачисляют на счет, а некоторые участники ограничивают номиналы или просят заранее рассортировать монеты. Полный список банков и магазинов опубликован на официальном сайте акции. Так, в Салехарде монеты принимают в отделении Сбербанка на Республики, 41, а в Новом Уренгое к акции присоединились более 20 магазинов и отделений банков.

Чтобы сдать мелочь, достаточно найти удобный пункт на карте «Монетной недели», заранее разложить монеты по номиналам и уточнить часы приема и требования к сортировке. Взамен выдадут купюры или зачислят сумму на счет.