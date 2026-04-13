Паводок в Рязани: Ока упала, в Касимове поднялась

В рязанских реках вода ведет себя по-разному в зависимости от района. В самом областном центре Ока за сутки упала на 14 сантиметров и сейчас находится на отметке 502 сантиметра выше нуля гидропоста. У Старой Рязани спад скромнее — минус 5 сантиметров, до 567. Об этом сообщает издание 7info.

А вот в Касимове противоположная картина: там уровень, наоборот, вырос на 15 сантиметров, достигнув 550. Это единственное место в регионе, где фиксируют уверенный приток воды.

На остальных реках тоже разнонаправленная динамика. Мокша в Кадоме опустилась на три сантиметра (сейчас 646), Проня у Быкова резко упала на 23 сантиметра — до 297. Ранова у Троицы потеряла всего сантиметр (591). Небольшой локальный рост есть у Верды в районе Скопина: плюс четыре сантиметра, уровень 172.

Несмотря на общее снижение, подтопления никуда не делись. Под водой остаются 225 приусадебных участков, девять низководных мостов и восемь отрезков дорог. Двенадцать деревень и поселков пока полностью отрезаны от большой земли. Хорошая новость: за сутки вода ушла с 19 участков в самой Рязани.

Спасатели организовали восемь лодочных переправ. Людей никуда эвакуировать не пришлось, с продуктами и лекарствами проблем нет, инфраструктура работает штатно. Ситуация под контролем, хотя расслабляться рано — особенно в Касимове, где вода все еще прибывает.

