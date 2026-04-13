Земля уходит из-под ног: как целая улица под Уфой может рухнуть в реку Белую этой ночью

Опасная эрозия берега угрожает уничтожить целую улицу в Иглинском районе. Местные жители годами просят власти углубить дно и изменить русло реки, пока их участки вместе с постройками окончательно не обрушились в воду. В ситуации разбирались в материале ufa.aif.ru.

Проблема изменения речного русла и разрушения береговой линии

В селе Охлебинино, расположенном в 50 км от столицы Башкирии, сложилась чрезвычайная ситуация: берег реки Белой стремительно обрушается, угрожая десятку жилых строений. Местные жители, в частности обитатели улицы Первомайской, отмечают, что за последние 4 года темпы эрозии значительно ускорились. По словам сельчан, основной причиной стало прекращение судоходства и регулярных работ по очистке дна. Это привело к образованию песчаной косы на противоположной стороне, из-за чего течение изменило направление и начало активно подмывать основание высокого берега, на котором стоят дома.

Активные обвалы грунта происходят циклично: процесс запускается во время весеннего паводка, продолжается в периоды движения грунтовых вод и при сбросе воды с Юмагузинского водохранилища. Сильные летние ливни также провоцируют сход земли. Сельчане подчеркивают, что вода вымывает песчаный фундамент снизу, вызывая внезапные обрушения огромных пластов почвы.

Личные трагедии и критическая близость обрыва

Ситуация для многих семей стала критической. Одна из местных жительниц, Ольга С., рассказала, что в текущем году стихия уничтожила значительную часть ее участка всего за одну ночь. Сейчас расстояние от края обрыва до фундамента ее дома составляет около 20 метров. Женщина опасается повторных обрушений из-за рыхлости почвы и отмечает, что вместе с землей в реку уходят заборы, теплицы и садово-огородные насаждения.

Среди тех, кто находится в зоне риска, — пенсионеры и семьи с несовершеннолетними детьми. Несмотря на то что чиновники ежедневно фиксируют изменения на фото, конкретных действий по расселению людей из опасной зоны в настоящее время не предпринимается.

Пути решения и финансовая сторона вопроса

Проблемой занялось Министерство природопользования и экологии республики. Глава ведомства Нияз Фазылов подтвердил, что извилистое течение реки вызывает боковую эрозию, и признал необходимость дноуглубительных работ. Жителям пообещали задействовать земснаряд для расчистки русла, однако сроки прибытия техники остаются неопределенными. Специалисты предупреждают, что такие работы эффективны только в период «большой воды», который быстро заканчивается.

В администрации Иглинского района сообщили, что для полноценного исправления ситуации требуются значительные вложения. Предварительная стоимость берегоукрепления участка протяженностью 500 метров оценивается в 200 млн рублей, еще около 9,5 млн необходимо на проектные изыскания. Власти муниципалитета рассматривают возможность включения объекта в государственную программу, однако пока проект находится на стадии обсуждения, земля продолжает уходить из-под ног сельчан катастрофическими темпами.