Пенсионер на Сахалине потерял свыше 200 тыс. руб. из-за мошенников

В Луговом пожилой мужчина стал жертвой мошеннической схемы, потеряв свыше 200 тыс. руб., поверив в обещание компенсации за «опасные лекарства». Аферисты убедили его в существовании данной выплаты, что и привело к печальным последствиям.

Как сообщили в УМВД по Сахалинской области, обманутым оказался 74-летний житель. Неизвестный, представившись работником некоего «Бюро статистики и контроля», проинформировал пенсионера о якобы причитающейся ему выплате в размере полумиллиона рублей в качестве компенсации за ущерб, нанесенный здоровью ранее приобретенными «опасными лекарствами».

В ведомстве уточнили, что для получения этих денег, потерпевшему необходимо было перевести 207 тыс. руб. на указанный злоумышленниками счет. После осуществления перевода мужчина попытался связаться с ними, но телефоны оказались недоступны. Тогда он осознал, что стал жертвой обмана.

По данному факту инициировано уголовное разбирательство.

