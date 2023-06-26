Переход через железную дорогу в Городском округе Пушкинский стал безопаснее

В Подмосковье продолжается расширение мер безопасности на железнодорожных путях и вблизи станций: «ликвидируются народные тропы», устанавливаются семафоры со световыми и звуковыми сигналами, обустраиваются одноуровневые переходы с настилами для пешеходов.

Дополнительную безопасность на оживленной станции Софрино в Городском округе Пушкинский даст переход-«змейка». Подходя к путям, пешеход невольно замедлит шаг, повторяя повороты перехода-«змейки», и тем самым значительно снизит риск быть травмированным проходящим составом.

Оценить полезность новой конструкции смогут порядка 10 тыс. жителей Пушкино, Софрино и других пунктов.

Ранее в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области еще раз призвали жителей и гостей региона быть внимательными и аккуратными, соблюдать правила перехода через железнодорожные пути.