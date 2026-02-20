Первые минуты после начала пожара считаются самыми опасными, поскольку стресс заставляет людей принимать неправильные решения, резко повышающие риск травм и гибели. О том, как действовать в случае возгорания в торговом центре или офисном здании, рассказал « Газете.Ru » Андрей Голованов, операционный директор компании «Альянс „Комплексная безопасность“.

Частые ошибки людей включают попытки воспользоваться лифтом, возвращение за личными вещами или даже прыжки с балконов. Некоторые действия, кажущиеся логичными, на практике только усугубляют опасность. Например, открытие окон для «выпуска дыма» может усилить горение за счет притока кислорода.

Еще одна распространенная проблема — движение по привычным маршрутам входа, игнорируя эвакуационные знаки. Зеленые указатели показывают кратчайшие безопасные пути выхода и остаются видимыми даже при отключении электроэнергии. Эксперт подчеркнул, что важно ориентироваться на ближайший знак, чтобы не попасть в тупик.

Надпись «ВЫХОД» обозначает начало эвакуационного маршрута, который обычно ведет к лестничному маршу. В офисных зданиях и ТЦ эти зоны проектируются как противопожарные отсеки, где огонь и дым из других частей помещения не проникают. Попав внутрь, человек оказывается в безопасной зоне и может спокойно спуститься на улицу.

Менее очевидное, но критически важное действие — закрытие дверей при переходе из одного помещения в другое. Это замедляет распространение дыма и дает дополнительное время для спасателей и людей внутри здания. Однако запирать двери на ключ запрещено.

Если основной путь эвакуации перекрыт огнем, необходимо искать альтернативный маршрут, ориентируясь на эвакуационные знаки. При отсутствии вариантов рекомендуется найти помещение с чистым воздухом, закрыть щели подручными средствами и сообщить о своем местонахождении спасателям. В крупных зданиях предусмотрены безопасные зоны, где можно дождаться помощи.

После выхода из здания также важно соблюдать осторожность. Эксперт отметил, что нельзя оставаться возле очага пожара или возвращаться внутрь. Оптимальное расстояние от здания — 50–100 метров, где, как правило, расположены точки сбора с перекличкой для проверки эвакуированных. Если известно, что кто-то мог остаться внутри, эту информацию нужно немедленно передать спасателям. Возвращаться в здание разрешается только по указанию пожарных.

Голованов подчеркнул, что пожарная безопасность — это не формальность, а навыки и практика, которые реально помогают выжить в чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области произошло обрушение в здании военной комендатуры.