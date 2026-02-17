Взрыв в военной комендатуре Сертолово: два человека погибли, под завалами остаются люди

В городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области произошел мощный взрыв в здании военной комендатуры. Инцидент случился около 14:20 на третьем этаже строения. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По предварительным данным, в результате взрыва погибли как минимум два человека. Судьба еще четверых военнослужащих остается неизвестной — предполагается, что они находятся под завалами. Взрывной волной разрушены второй и третий этажи, а также чердачные перекрытия здания. На месте происшествия развернута масштабная спасательная операция.

Территория вокруг комендатуры полностью оцеплена военной полицией и сотрудниками правоохранительных органов. Специалисты-взрывотехники обследуют место ЧП для установления природы взрыва. На данный момент рассматриваются различные версии произошедшего, от неисправности инженерных сетей до неосторожного обращения с боеприпасами.

Информацию о состоянии извлеченных из-под завалов людей оперативно передают в медицинские учреждения района, где уже подготовлены места для экстренной госпитализации. Официальных комментариев от пресс-службы Западного военного округа на текущий момент не поступало.

Ранее депутат Норвегии призвал заминировать границу с Россией.