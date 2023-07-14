Первый класс пожарной опасности ожидается в лесах Подмосковья до конца недели

До конца недели на большей части территории Подмосковья ожидается первый класс пожарной опасности, в некоторых лесничествах — третий. Об этом сообщила пресс-служба областного Комитета лесного хозяйства.

Так, сегодня третий класс пожарной опасности прогнозируется в семи лесничествах — Звенигородском, Бородинском, Истринском, Подольском, Наро-Фоминском и Волоколамском, а также в лесничестве «Русский лес». В последних двух третий класс пожарной опасности сохранится до воскресенья.

В Комлесхозе региона добавили, что накануне на землях лесного фонда Подмосковья не зафиксировали ни одного пожара.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к системе оперативного управления силами и средствами тушения лесных пожаров в ЦУР подключены почти 130 камер, которые позволяют оперативно реагировать на возгорания.