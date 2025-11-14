Пешеходам Красногорска напомнили о важности световозвращателей

С наступлением осенних сумерек риск для пешеходов на дорогах Красногорска возрастает кратно. В связи с этим автоинспекторы обращаются к горожанам, напоминая про базовые меры предосторожности и аксессуары, которые помогают избежать наезда.

Госавтоинспекция городского округа настоятельно рекомендует каждому пешеходу обзавестись световозвращающими элементами – эта простая мера безопасности снижает риск наезда в темное время суток в 6–8 раз. Практическая польза измеряется метрами: благодаря светоотражателю, водитель замечает человека на расстоянии от 150 до 300 метров, что дает ему драгоценные секунды для маневра или полной остановки.

Осенняя статистика дорожных травм пешеходов традиционно ухудшается из-за ранних сумерек, туманов и дождей. В такую погоду водитель, даже соблюдающий все правила, может просто не успеть разглядеть в темноте внезапно появившуюся фигуру. Решением становится «стать ярче». Современные производители уже встраивают светоотражающие рисунки и полосы в куртки и рюкзаки – при покупке верхней одежды для себя и ребенка стоит обратить на это внимание.

Альтернативой являются фликеры – самостоятельные аксессуары, которые можно прикрепить на рукав, сумку, детские санки или коляску. В условиях плохой видимости этот небольшой элемент превращается в мощный инструмент безопасности, фактически единственный способ для пешехода быть вовремя замеченным на проезжей части.