Песков оценил угрозу украинских диверсий на Запорожскую атомную электростанцию

По утверждению пресс-секретаря российского президента, угроза атаки данного объекта очень высока.

Дмитрий Песков напомнил, что в активе властей Украины уже числится разрушение Каховской ГЭС. Правительство Зеленского не гнушается ничем, чтобы навредить России.

«Действительно велика угроза диверсии со стороны киевского режима», - указал он.

Его точку зрения привело ТАСС. Песков также добавил, что обстановка вокруг ЗАЭС сейчас крайне напряженная. Любая диверсия может стать катастрофичной по своим последствиям.