Икона, яйцо и топтание на деньгах: как мошенница обманула 86-летнюю россиянку
МВД: мошенница под видом гадалки похитила ₽45 тыс. у пенсионерки в Кемерове
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина]
Жительница Кемерова предстала перед судом за циничное мошенничество, жертвой которого стала 86-летняя пенсионерка, сообщил VSE42.RU.
Женщина, представившись народной целительницей, под видом снятия порчи похитила у пожилой горожанки крупную сумму денег. Преступление было раскрыто, а злоумышленница получила реальный срок, сообщили в полиции Кузбасса.
Инцидент произошел в ноябре прошлого года в Ленинском районе. Мошенница проникла в квартиру к пенсионерке под предлогом того, что хочет попить воды. Оказавшись внутри, лжецелительница заявила хозяйке, что на ней лежит мощное магическое проклятие. Незваная гостья предложила срочно провести очищающий обряд. Доверчивая женщина согласилась.
В ходе псевдорелигиозного ритуала мошенница использовала христианскую икону и куриное яйцо. Убедив жертву в том, что источник ее бед — в деньгах, лжегадалка посоветовала «очистить» купюры, для чего нужно было буквально потоптаться на них. Как только пенсионерка вышла в соседнее помещение, злоумышленница проворно собрала разложенные ₽45 тыс. и скрылась.
О случившемся пострадавшая рассказала своему социальному работнику, который немедленно обратился в полицию. Подозреваемую быстро задержали. Как оказалось, фигурантка дела уже была неоднократно судима за аналогичные преступления — кражи и мошенничество. Суд учел рецидив и приговорил ее к двум годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Правоохранители напоминают: не доверяйте незнакомцам, предлагающим магические услуги, особенно когда разговор заходит о деньгах или ценностях.
Ранее сообщалось, что курьер мошенников, обманувших жителя почти на ₽12 млн, предстанет перед судом в Подмосковье.