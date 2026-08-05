Икона, яйцо и топтание на деньгах: как мошенница обманула 86-летнюю россиянку

Жительница Кемерова предстала перед судом за циничное мошенничество, жертвой которого стала 86-летняя пенсионерка, сообщил VSE42.RU .

Женщина, представившись народной целительницей, под видом снятия порчи похитила у пожилой горожанки крупную сумму денег. Преступление было раскрыто, а злоумышленница получила реальный срок, сообщили в полиции Кузбасса.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года в Ленинском районе. Мошенница проникла в квартиру к пенсионерке под предлогом того, что хочет попить воды. Оказавшись внутри, лжецелительница заявила хозяйке, что на ней лежит мощное магическое проклятие. Незваная гостья предложила срочно провести очищающий обряд. Доверчивая женщина согласилась.

В ходе псевдорелигиозного ритуала мошенница использовала христианскую икону и куриное яйцо. Убедив жертву в том, что источник ее бед — в деньгах, лжегадалка посоветовала «очистить» купюры, для чего нужно было буквально потоптаться на них. Как только пенсионерка вышла в соседнее помещение, злоумышленница проворно собрала разложенные ₽45 тыс. и скрылась.

О случившемся пострадавшая рассказала своему социальному работнику, который немедленно обратился в полицию. Подозреваемую быстро задержали. Как оказалось, фигурантка дела уже была неоднократно судима за аналогичные преступления — кражи и мошенничество. Суд учел рецидив и приговорил ее к двум годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Правоохранители напоминают: не доверяйте незнакомцам, предлагающим магические услуги, особенно когда разговор заходит о деньгах или ценностях.

Ранее сообщалось, что курьер мошенников, обманувших жителя почти на ₽12 млн, предстанет перед судом в Подмосковье.