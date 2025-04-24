Петербуржец получил почти восемь лет за кражу упаковок с яйцами

Житель Санкт-Петербурга получил почти восьмилетний тюремный срок за кражу 140 яиц, сообщила прокуратура Красногвардейского района.

Следствие установило, что ранее судимый 34-летний Руслан Глехштейн 26 ноября 2023 года, около четырех часов утра, совершил кражу в магазине, расположенном на улице Маршала Тухачевского.

Он вынес 14 упаковок куриных яиц, в каждой из которых было по 10 штук. Воспользовавшись отсутствием внимания, Глехштейн быстро забрал упаковки и покинул магазин. Общая стоимость похищенного составила 1700 руб.

В процессе предварительного следствия обвиняемый признался, что принес украденные яйца домой, часть употребил в пищу сам, а остальное раздал друзьям.

Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, приговорил обвиняемого к семи годам и семи месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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