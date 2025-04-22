Священник Харитонов назвал правила поведения с оставшимися после Пасхи куличами и яйцами

По словам священника Константина Харитонова, освященные к Пасхе куличи и яйца нельзя выбрасывать, чтобы не осквернять имени Божьего. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он добавил, что в идеале лучше успеть съесть все освященные пасхальные продукты вовремя, однако если сделать этого не удалось, необходимо утилизировать их по определенной методике. Так, следует снять скорлупу и наклейки с церковной атрибутикой и сжечь их. Если яйца уже не пригодны в пищу, их лучше закопать. Иногда скорлупу с пасхальных яиц используют и в качестве удобрения для почвы, закапывая в землю.

По мнению священника, оставшиеся пасхальные куличи стоит засушить и скормить птицам.

Ранее в Госдуме отреагировали на продажу куличей за 30 тысяч рублей.