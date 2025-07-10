Пилорама в колонии «Белый лебедь» загорелась в Соликамске

В исправительной колонии «Белый лебедь», расположенной в Соликамске, произошло возгорание. По предварительной информации, источником огня стала пилорама, находящаяся на территории исправительного учреждения. Площадь охваченной огнем пилорамы, по предварительным оценкам, составляет 800 кв. м.

По словам свидетелей, предоставивших информацию телеграм-каналу SHOT, задымление наблюдается в районе расположения пилорамы. В ИК «Белый лебедь» отбывают наказание лица, осужденные на длительные и пожизненные сроки за совершение особо тяжких преступлений.

Как позже сообщили в ГУФСИН, возгорание произошло в лесопильном цехе колонии строгого режима, пострадавших нет, возгорание ликвидировано.

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