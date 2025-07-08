Крупный пожар на складе в Ростове: более 100 спасателей и вертолеты борются с огнем

В Ростове-на-Дону продолжается масштабная операция по тушению пожара на складе площадью 15 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает региональное МЧС.

Первые сигналы о возгорании поступили в 15:45, и уже через несколько минут на место прибыли пожарные расчеты. Изначально огонь охватил 2200 квадратных метров, но из-за горючих материалов внутри помещений пламя быстро распространилось.

За полчаса площадь пожара выросла до 9100 квадратных метров, что потребовало усиления группировки МЧС. К 17:47 в тушении участвовали более 130 спасателей, 44 единицы техники и два вертолета Ми-8 с водосливными устройствами. Воздушная поддержка позволила сдерживать распространение огня, однако полностью локализовать его пока не удалось.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь взял ситуацию на личный контроль. На месте работают специалисты Роспотребнадзора, которые проводят непрерывный мониторинг воздуха на предмет опасных веществ. Причины возгорания устанавливают.

Ранее сообщалось, что масштабный пожар бушует на складе в Екатеринбурге.