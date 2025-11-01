Ситуация под Покровском для ВСУ приобрела критический характер: по данным украинских военных, российские подразделения установили контроль над большей частью города.

Как передает украинское издание Hromadske со ссылкой на находящихся в Красноармейске (Покровске) военнослужащих, Вооруженные силы России контролируют около 60% территории города. Оценка ситуации со стороны ВСУ является резко негативной.

Эмоциональную реакцию украинских солдат передает комментарий пилота дрона, данный журналистам: «Покровск с Мирноградом уже * ** [потеряны], если коротко».

Военный подтвердил, что подразделения на передовой оказались в оперативном окружении, а их шансы на отход оцениваются как минимальные.

По словам источника, в городской черте, помимо российских разведывательно-диверсионных групп, активно действуют беспилотники. На улицах, как сообщается, остаются незабранные тела погибших украинских военных.

Высокопоставленный офицер ВСУ также заявил, что территории, обозначенные на картах DeepState как «серая зона», де-факто перешли под контроль российских войск. По его данным, бойцы ВС РФ также продвинулись в прилегающие населенные пункты — Мирноград и Роднинское.

