Житель Японии присоединился к ВС РФ и заявил о желании быть с друзьями «после смерти»
RT: японец «Даня» присоединился к ВС РФ в зоне СВО и принял православие
Гражданин Японии приехал в зону специальной военной операции (СВО) и вступил в ряды Вооруженных сил России. Соответствующий репортаж опубликовал телеканал RT.
Доброволец, выбравший для себя позывной Даня, не только взял в руки оружие, но и принял новую веру, пройдя обряд крещения. На камеру он продемонстрировал журналистам свой нательный крест.
Общение с японским бойцом проходило через переводчика. Свой духовный выбор он объяснил просто и искренне.
«Я хотел бы, чтобы в случае моей смерти моя душа отправилась в то же место, что и души моих друзей», — передали его слова при помощи онлайн-переводчика.
