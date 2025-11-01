Житель Японии присоединился к ВС РФ и заявил о желании быть с друзьями «после смерти»

Гражданин Японии приехал в зону специальной военной операции (СВО) и вступил в ряды Вооруженных сил России. Соответствующий репортаж опубликовал телеканал RT.

Доброволец, выбравший для себя позывной Даня, не только взял в руки оружие, но и принял новую веру, пройдя обряд крещения. На камеру он продемонстрировал журналистам свой нательный крест.

Общение с японским бойцом проходило через переводчика. Свой духовный выбор он объяснил просто и искренне.

«Я хотел бы, чтобы в случае моей смерти моя душа отправилась в то же место, что и души моих друзей», — передали его слова при помощи онлайн-переводчика.

