Пьяная дочь забила отца табуреткой насмерть

В Новомосковске перед судом предстанет 39-летняя местная жительница, которую обвиняют в гибели собственного отца. Уголовное дело уже передано в суд, сообщает «ТУЛАСМИ» со ссылкой на прокуратуру Тульской области.

Трагедия разыгралась в ночь на 9 августа в одной из квартир на улице Северодонецкой. Дочь и ее 69-летний отец распивали алкоголь, когда между ними вспыхнула ссора. По данным прокуратуры, поводом стало то, что пенсионер якобы мешал дочери спать.

Словесная перепалка закончилась тем, что женщина схватилась за деревянный табурет и избила им родителя. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от полученных травм — об этом рассказали в тульском следственном управлении СКР.

До суда фигурантка смертельного конфликта будет находиться под стражей. Теперь ей предстоит ответить за содеянное перед законом — обычный семейный вечер с бутылкой обернулся для нее уголовным делом и арестом.