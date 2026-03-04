Пять человек пострадали при атаке дронов в Волгоградской области

В Волгоградская область в ночь на вторник силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в своем Telegram- канале .

По информации главы области, подразделения ПВО Министерства обороны пресекли попытку атаки на территорию региона. В результате падения беспилотников пострадали пять человек, при этом тяжелых травм не зафиксировано, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Власти уточнили, что в Среднеахтубинском районе зафиксированы попадания в три частных дома. В Ворошиловском районе Волгограда беспилотник упал в нежилой зоне. Кроме того, в Тракторозаводском районе города была повреждена квартира в многоквартирном доме на улице Батова, 6. В соседних квартирах и расположенных рядом зданиях выбиты стекла.

Информация о масштабах разрушений уточняется. Оперативные службы продолжают работу на местах происшествий.

Ранее сообщалось, что жители Волгограда услышали несколько взрывов в разных районах города.