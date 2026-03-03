Серия громких хлопков прозвучала в небе над Волгоградом

Вечером во вторник жители Волгограда сообщили о серии взрывов в небе над городом. По информации Telegram- канала Shot, регион подвергся попытке атаки со стороны Вооруженных сил Украины, работает система противовоздушной обороны.

Очевидцы рассказали, что первые громкие звуки были слышны около 22:37 по московскому времени в южной и северной частях города. Всего, по их словам, прозвучало примерно семь взрывов. Также сообщалось о характерном шуме двигателей в небе и вспышках света. Местные жители предположили, что беспилотные летательные аппараты могли двигаться на небольшой высоте.

По предварительным данным, силами ПВО уничтожено несколько воздушных целей. Официальных сообщений о пострадавших или разрушениях на момент публикации не поступало.

