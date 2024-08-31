Пять человек пострадало в Турции во время нападения на больницу скорой помощи

В Стамбуле произошло вооруженное нападение на отделение неотложной помощи одной из больниц. Пять человек при этом получили ранения. Об этом сообщил TRT Haber.

ЧП произошло в стамбульском районе Бахчелиевлер. Там вооруженный человек или несколько людей совершили нападение на отделение неотложной помощи.

«5 человек были ранены в результате вооружённого нападения. В результате были повреждены здание больницы и машина скорой помощи», — указали тележурналисты.

Личность нападавших пока не установлена. Среди раненых оказались двое гражданских лиц, по одному представителю от полиции, жандармерии и частной охраны. Жизни всех раненых вне опасности. Автомобиль, на котором нападавшие покинули место ЧП, был позже обнаружен брошенным.

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