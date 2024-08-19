В РСТ пояснили последствия ввода биометрии для турпотока в Турции

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, ввод биометрии в Турции не коснется российских туристов. Об этом сообщило NEWS.ru.

Он уточнил, что, вероятнее всего, эта мера затронет граждан, направляющихся в страну с целью трудоустройства или миграции. При этом сбор биометрических данных будет вводиться постепенно.

По мнению эксперта, никаких сложностей для путешественников не ожидается. Биометрические данные собираются во многих странах мира, в связи с чем возникновение трудностей маловероятно.

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