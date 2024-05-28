Пять человек утонули в Нижегородской области за неделю

Пять человек, в том числе двое детей, утонули в Нижегородской области до открытия купального сезона. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное управление МЧС России.

Отмечается, что в целом было зафиксировано шесть происшествий на водоемах региона с 20 мая, спасти удалось лишь одного человека.

Добавляется, что в минувший четверг на Парковом озере в Сормове было обнаружено тело 13-летнего подростка. Несмотря на оперативные действия водолазов, спасти его не удалось, а место, где он купался, было не предназначено для этого.

Отмечается, что также в Оке в трех метрах от берега было обнаружено тело утонувшего мужчины.