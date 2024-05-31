Пять детей погибли на водоемах Подмосковья с начала года

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова представила статистику происшествий на водоемах региона с начала текущего года.

По словам детского омбудсмена Подмосковья, с января на воде погибли пять детей в возрасте от двух до шестнадцати лет. Одного ребенка удалось спасти — мальчика в возрасте двух лет.

«Я приношу свои соболезнования семьям погибших», - сказала Мишонова.

Она призвала всех родителей рассказать детям о правилах безопасности на водоемах, как можно раньше научить их плавать, а также не отпускать купаться одних.