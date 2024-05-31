Пять детей погибли на водоемах Подмосковья с начала года
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Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова представила статистику происшествий на водоемах региона с начала текущего года.
По словам детского омбудсмена Подмосковья, с января на воде погибли пять детей в возрасте от двух до шестнадцати лет. Одного ребенка удалось спасти — мальчика в возрасте двух лет.
«Я приношу свои соболезнования семьям погибших», - сказала Мишонова.
Она призвала всех родителей рассказать детям о правилах безопасности на водоемах, как можно раньше научить их плавать, а также не отпускать купаться одних.
«Вода непредсказуема, иногда забирает даже опытных пловцов», - подчеркнула детский омбудсмен.