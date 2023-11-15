Пятнадцатилетний подросток из Челябинской области угнал машину у отца и погиб в ДТП

Юноша взял без спроса автомобиль, усадил в него подружку и отправился на трассу.

Автокатастрофа произошла прошедшей ночью в районе полуночи по московскому времени на территории Ашинского района. 15-летний местный житель взял у отца покататься машину ВАЗ-211440. Как назло, в это время шел дождь, что сильно повлияло на ситуацию на дорогах. Парень выехал на трассу, где во время обгона выскочил на встречную полосу и врезался в «Газель».

«16-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ и водитель "Газели" получили травмы», - указали представители регионального ГИБДД.

Их слова привело ТАСС. Сам подросток погиб при столкновении. Правоохранители сейчас устанавливают все обстоятельства данного события.