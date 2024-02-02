Десять автомобилей загорелись в наземном паркинге в Одинцовском округе

Подмосковные спасатели ликвидировали крупное возгорание на четвертом уровне наземного паркинга в рабочем поселке Новоивановское под Одинцово, сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Возгорание случилось накануне. О происшествии операторам Системы-112 рассказал охранник парковки. На место оперативно прибыли работники 246-й пожарно-спасательной части. Вместе с сотрудниками федеральной противопожарной службы они ликвидировали возгорание.

Как рассказал начальник части Дмитрий Грачев, в общей сложности спасатели потушили десять автомобилей — изначально огнем были охвачены четыре легковушки, затем огонь перекинулся еще на шесть машин, которые стояли рядом.

Ранее работники «Мособлпожспаса» потушили загоревшуюся иномарку на парковке в Балашихе.