«План Ковер» и беспилотники: главное из сообщения Александра Дрозденко

Для обеспечения безопасности воздушного движения в аэропорту «Пулково» был немедленно активирован специальный протокол «Ковер».

Соответствующую информацию распространил губернатор региона Александр Дрозденко через свой Telegram-канал, сославшись на данные от 6-й Армии ВВС и ПВО. Согласно заявлению, зона действия плана «Ковер» распространяется на радиус 100 километров от аэропорта. В настоящее время подразделения армии осуществляют противодействие беспилотникам, точное количество которых уточняется.

Ранее сообщалось о том, что дрон был перехвачен над Ленобластью утром 24 августа.