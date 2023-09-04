Жители столицы подозревают любого военного в том, что он разносит повестки о мобилизации.

Военнослужащий украинской армии, который попал в плен, заявил, что еще полтора месяца назад он работал в Киеве в военкомате. При этом он старался всегда ходить в гражданской одежде, и надевал ее даже тогда, когда шел на службу.

«Даже в военкомат ходил в гражданке. Потому что я боюсь, чтоб кто-то бутылкой не огрел, подумают, что повестку несу», - объяснил он.

Его слова привели РИА Новости. При этом ему было стыдно, что многие служащие военкоматов коррумпированы, они за мзду освобождают от службы либо оказывают иные услуги. По этой причине военная форма в украинской столице сильно дискредитирована.